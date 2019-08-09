https://static.news.ru/photo/7282b4ae-bb8d-11e9-834a-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Интернет-пользователи высмеяли фотосессию украинского политика Надежды Савченко у моря. Экс-депутат Рады выложила снимки с отдыха в Латвии в свой Facebook.

В Сети также появилось видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, а затем уплывает вдаль, пока её не становится еле видно.

Надька Савченко фсьо. pic.twitter.com/eADTtCMXgY — Не Дума РФ (@nodumagos) August 8, 2019

Балтийское море летом напоминает Чёрное море зимой. Холодная вода наполняет силой! — поделилась Савченко впечатлениями.

На неё тут же обрушились язвительные комментарии:

Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та, — заметил Микола Попроцький.

Надя Савченко не похудела к лету, вот и купается в пальто, — говорится в другом комментарии.

Ранее News.ru писал, что известный украинский блогер Александр «Злой Одессит» потребовал от президента Владимира Зеленского наказать нардепа Надежду Савченко за откровенную антиукраинскую деятельность. Он предложил лишить её звания Героя Украины.