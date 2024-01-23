Ассоциация блогеров открестилась от Блиновской Ассоциация блогеров и агентств попросила СМИ не называть Блиновскую блогером

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ассоциация блогеров и агентств обратилась к российским СМИ с просьбой не называть «королеву марафонов» Елену Блиновскую блогером, сообщает «Коммерсант». В письме организации к представителям прессы указывается, что Блиновская является представителем информационного бизнеса.

В документе отмечается, что коммерческая деятельность «королевы марафонов» основана не на создании уникального контента, а на продажах ее собственных информационных продуктов. Как подчеркнули в АБА, упоминание в прессе Блиновской как блогера бросает тень на всю отрасль своим халатным отношением к российскому законодательству.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения Блиновской из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста. Она пробудет в СИЗО № 6 «Печатники» до 26 апреля. Сообщалось, что Блиновская будет содержаться в изоляторе наравне с другими арестантами и самостоятельно поддерживать чистоту в камере в порядке дежурства.

В Сети уже появилось меню Блиновской на время ареста. В «Печатниках» заключенные под стражу могут заказывать на обед индивидуальные блюда за дополнительную плату. Так, среди предложенного рациона присутствуют царская уха, осетинские пироги и итальянская паста.