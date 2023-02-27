Аспиранта МГУ Мифтахова могут сделать фигурантом дела «Сети» В Москве сотрудники ФСБ провели обыски в квартирах анархистов и их родственников из-за дела «Сети»

Фото: Пресс-служба Головинского суда/ТАСС

Азат Мифтахов (слева) в Головинском суде

ФСБ провела обыски в квартирах ранее осужденных анархистов и их родственниках в рамках уголовного разбирательства о московской ячейке «Сети» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В том числе один из фигурантов дал показания о причастности к сообществу ранее осужденного за поджог офиса «Единой России» аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Следователи ФСБ России в рамках расследования уголовного дела в отношении участников московской ячейки «Сети» провели сегодня обыски по адресам анархистов и их родственников, — заявили в ФСБ.

Сейчас показания против аспиранта проверяют следователи. Часть ранее осужденных фигурантов дела были этапированы в СИЗО «Лефортово». Адвокаты Мифтахова пока отказываются от комментариев. По предыдущему делу молодой человек должен был выйти на свободу в сентябре 2023 года.

По данным ФСБ, участники «Сети» планировали устроить теракты перед выборами президента 2018 года и чемпионатом мира по футболу в том же году. После они планировали осуществить вооруженный захват власти, полагают в ведомстве.

О том, что в Москве ищут сообщников организации «Сеть», стало известно еще в 2020 году. Адвокаты и родственники фигурантов дела сообщали, что силовики якобы приходили к заключенным-антифашистам и требовали дать нужные им показания о некой московской ячейке.

В конце декабря фигурант дела «Сети» Виктор Филинков выиграл суд против оренбургской исправительной колонии №1, в котором обвинил учреждение в неоднократных срывах свиданий со своими защитниками. Сотрудники колонии запрещали Филинкову знакомиться с материалами дела при общении с адвокатом.