Молодой тигр по кличке Рой не сделал ничего особенного, репетиции с ним продолжатся, заявил дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с NEWS.ru. Так он прокомментировал информацию о том, что его брата, Эдгарда, во время репетиции ранил тигр. По его словам, во время тренировки тигр вместо того, чтобы отступить назад прыгнул вперед, раскрыв лапу и костяшкой задев лицо дрессировщику, а тот не успел среагировать.

Рой, молодой тигр, которого мы сводили со старшими тиграми Эриком и Куртом. Дело в том, что на прошлой репетиции один из старших тигров на него рыкнул и Рой начал его побаиваться. И вот сегодня, когда мы выкладывали тигров для финального трюка, Рой забуксовал. Мы, чтобы он не создал нештатную ситуацию удерживали его на поводке. Но сжался, как пружина и вместо того, чтобы отступить назад он прыгнул вперед. При этом, тигр раскрыл лапу и костяшкой задел лицо брата, а Эдгар элементарно не успел среагировать, — сказал Запашный.