Аскеров вступился за ведущего «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/12806812-afe8-11ea-92f0-fa163e074e61_660.jpg Ровшан Аскеров Фото: rovshan.askerov.5/facebook.com

Знаток Ровшан Аскеров поддержал решение ведущего интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка не засчитать неточный ответ команде Бориса Белозёрова.

Аскеров отреагировал на критику Крюка за отказ встать на сторону участника, который 14 июня разгадал суть зрительского вопроса, но запутался, отвечая на уточняющий вопрос ведущего. Знаток Ким Галачян догадался, что красные карточки в салонах пассажирских самолётов оставляют для проверки качества уборки, но назвал объектами проверки стюардов, а не сотрудников клининговых компаний.

Если игрок на вопрос «Кто убирает?» выбирает между уборщиками и стюардами и выбирает не уборщиков, а стюардов, то какой же он игрок. Избыточно упомянул — имей мужество отвечать за это, — цитирует Аскерова РИА Новости.

По словам опытного знатока, в «Что? Где? Когда?» нужно не только правильно отвечать, но и выигрывать словесные дуэли с ведущим. Галачян свою проиграл.

Как писал NEWS.ru, пользователи Pikabu обвинили редакторов «Что? Где? Когда?» в безграмотности за вопрос о периодической системе химических элементов, ответ на который невозможно было найти логическим путём.