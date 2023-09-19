Артиста Любшина выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Любшин

Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Последние несколько дней 90-летний актер провел в лечебном заведении в связи с проблемами с кровообращением головного мозга.

Пациент из отделения выписан, — сказал представитель Боткинской больницы.

14 сентября Любшин был госпитализирован из Московского художественного театра имени Чехова из-за проблем с кровообращением головного мозга. Как сообщал позднее Telegram-канал Mash, Любшина перевели из реанимации в отделение после микроинсульта. По данным канала, актер шел на поправку. Канал утверждает, что во время госпитализации актер был дезориентирован, он не мог вспомнить свое имя и не понимал происходящего вокруг. При этом Mash писал, что компьютерная томография нарушений в головном мозге не показала.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако юморист опроверг сообщения о своей госпитализации, пояснив, что приехал в больницу проверить свое состояние. Анализы, по его словам, оказались «идеальными».