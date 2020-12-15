Артист нечеловеческого обаяния: Москва пришла на похороны Гафта

Проститься с Валентином Гафтом пришли многие друзья и коллеги. На их лицах заметна скорбь и растерянность. Казалось, что Гафт не уйдёт, не покинет Москву, как когда-то сыгранный им Воланд. Что он будет всегда в этом городе и стране - как некий дух артистизма, чувства юмора и обаятельного мужества. Вот уж действительно, уходит эпоха, забирая своих лучших представителей с собой.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Розенбаум
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Авангард Леонтьев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Гармаш
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Кибовский
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Станислав Садальский
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евгений Герасимов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Игорь Золотовицкий
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лия Ахеджакова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юрий Грымов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Иосиф Райхельгауз
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евгений Миронов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Куснирович
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Григорий Лепс
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Могила народного артиста РСФСР Валентина Гафта на Троекуровском кладбище
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»