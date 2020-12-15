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Артист нечеловеческого обаяния: Москва пришла на похороны Гафта

17:31, 15 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проститься с Валентином Гафтом пришли многие друзья и коллеги. На их лицах заметна скорбь и растерянность. Казалось, что Гафт не уйдёт, не покинет Москву, как когда-то сыгранный им Воланд. Что он будет всегда в этом городе и стране - как некий дух артистизма, чувства юмора и обаятельного мужества. Вот уж действительно, уходит эпоха, забирая своих лучших представителей с собой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могила народного артиста РСФСР Валентина Гафта на Троекуровском кладбище

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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