Артист из «Уральских пельменей» поддержал Пригожина

https://static.news.ru/photo/8d8c03e0-d71b-11ea-920f-fa163e074e61_660.jpg Роман Постовалов Фото: Роман Постовалов/vk.com

Шоумен «Уральских пельменей» Роман Постовалов поддержал продюсера Иосифа Пригожина, который ранее высказывался о «бедственном» положении артистов из-за пандемии и отмены выступлений.

Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, — цитирует Постовалова «Телепрограмма»

Он добавил, что звёзды первой величины, как, к примеру, Дима Билан, не испытывают проблем с деньгами, поскольку у них есть накопления. А у наёмных актёров, да ещё из провинции, таких средств нет. Поэтому он искренне не понимает, почему все ополчились на Пригожина, который предложил оказать помощь артистам.

Как ранее писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности.

Пригожин подчеркнул, что в нелёгкой ситуации оказались и театралы, цирковые деятели, танцоры. По его словам, огромный творческий пласт лишился возможности зарабатывать и вести достойную жизнь. Он отметил, что к нормальной жизни селебрити смогут вернуться не раньше 2021 года.