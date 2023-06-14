Артиллеристы ВС РФ уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ Группировка «Юг» подбила на Донецком направлении пикап и здание с боевиками ВСУ

Мобилизованные на Урале артиллеристы «Южной» группировки войск взорвали в селе Первомайском пикап и здание, в котором дислоцировались военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Точным ударам на Донецком направлении способствовали данные наводчиков из отдельного разведбата «Спарта», сообщил РИА Новости боец артиллерийского дивизиона с позывным Аргун.

Разведчики «Спарты» обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий имущество в ящиках. После чего под их [разведчиков] корректировку мы его уничтожили. О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина, — пояснил военный.

Прежде стало известно, что мобилизованные с Урала артиллеристы взорвали в Первомайском ряд полевых казарм ВСУ.

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