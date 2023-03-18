Артиллеристы РФ уничтожили диверсантов ВСУ на Купянском направлении

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Офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов заявил, что на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Точные удары были нанесены по районам населенных пунктов Розовка и Новоселовское, рассказал он в беседе с РИА Новости.

В течение дня на купянском направлении в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское средствами разведки вскрыты и огнем артиллерии уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады, — уточнил офицер.

По его словам, артиллеристы группировки «Запад» также поразили в районе Петропавловки три орудия противника — буксируемую гаубицу Д-20, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab. В районе города Волчанск продолжается контрбатарейная борьба, добавил Половодов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра. Вооруженные силы России потопили баржу с украинскими десантниками, которые пытались переплыть Каховское водохранилище, уточнил он.