В Москве прошёл салют в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
В Москве в воскресенье праздничным салютом отметили 75-ю годовщину освобождения Таллина, — говорится в сообщении Западного военного округа.
Мероприятие прошло на Поклонной горе. В небо было запущено более 50 видов фейерверков. Звуковое сопровождение «обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны», передаёт
Ранее News.ru писал о том, что к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы.