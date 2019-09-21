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В Московской объединённой энергетической компании (ПАО «МОЭК»), комментируя сообщения о появлении отопления в некоторых домах столицы, отметили, что это связано с индивидуальными котельными или особенностями узла подключения.

Может быть вариант, когда при подключении социального объекта из-за особенностей узла подключения заливается и жилой дом, находящийся с ним на одном тепловом пункте, — пояснили в пресс-службе МОЭК. Там отметили,...