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Министерство иностранных дел России предупредило жителей РФ об изменениях в расписании и отмене некоторых рейсов в международном аэропорту Мадрида. Это связано с забастовкой работников испанского авиаперевозчика Iberia.

Испания — 30 и 31 августа в международном аэропорту Мадрида (MAD) забастовка сотрудников национального авиаперевозчика Iberia; изменения в расписании и отмена рейсов, — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического...