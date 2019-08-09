https://static.news.ru/photo/086e203a-ba39-11e9-87ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Дизайнер Артемий Лебедев, заявление которого о бегстве из России в Европу из-за политической ситуации в стране вызвало широкий резонанс в СМИ, обещал, что никогда не покинет родину и умрёт в Москве.

Свой выбор страны я сделал в 1991-м году, когда вернулся из Америки после года мучений в американской школе в свою любимую советскую школу, которую я с удовольствием закончил, — сказал оскандалившийся дизайнер в новом видео, которое он опубликовал на своём канале в YouTube.

Он также добавил, что с тех пор никогда не покидал Россию больше чем на месяц, и не собирается этого делать в будущем.

Я умру в Москве. Пока атомная бомба туда не упадёт, вряд ли мои планы как-то кардинально изменятся, — обещал Лебедев.

Ранее News.ru писал о том, что дизайнер Артемий Лебедев уехал из России в Европу из-за политической ситуации в стране. Он признался, что находится в «шаге от Атлантического океана» и призвал допустить к власти молодых и умных людей, которые смогут сделать так, чтобы Россия «расцвела». При этом пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Лебедева, так как он всегда отличался своей аполитичностью и равнодушием к тому, что происходит вокруг. Позже дизайнер пожалел о своих словах и заявил, что это был всего лишь троллинг, который, к сожалению, СМИ восприняли в всерьёз.