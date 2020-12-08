Артемий Лебедев назвал киберпанком платные колонки с водой в Шушенском

https://static.news.ru/photo/4eb0f8a2-3a07-11eb-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал платные колонки с водой в посёлке Шушенском под Красноярском киберпанком — жанром научной фантастики, отражающим упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса.

В конце ноября в сибирском посёлке появились платные колонки с информационным табло: чтобы набрать воды, жители должны поднести к электронной панели пластиковую карту или брелок с чипом и заплатить 46 рублей за кубометр воды, которая ранее была бесплатной. В начале декабря неизвестные обстреляли колонку, выведя её из строя. Дизайнер вспомнил также ролик под названием «Русская кибердеревня».

Создатели видео о деревне будущего, возможно, даже не подозревали, насколько они были близки к правде, потому что в Шушенском на улице появилась разборная колонка с электронным интерфейсом, — цитирует «МК в Красноярске» Лебедева.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ролик о российской деревне с роботами, обустроенной на Марсе. По его словам, лозунги из видео «Мы расширяемся!» и «Сделаем Красную планету зелёной!» правильные. Рогозин назвал ролик талантливым и отражающим русский характер, а также сочетающим тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне.

Видео содержит большое количество отсылок к российской действительности. Например, QR-код, размещённый на корове, ведёт на страницу главы Роскосмоса в Twitter. Там можно заметить плакат с Рогозиным и надписью «Сделаем Красную Пресню зелёной!», а также прислонившегося к сараю робота, который напоминает робота-космонавта «Фёдора».