Артемий Лебедев назвал никчемными представителей одной профессии Блогер Артемий Лебедев заявил, что нормальные люди не идут в журналистику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артемий Лебеде

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми. Свое мнение он выразил в выпуске обзора новостей на своей странице во «ВКонтакте». Он высказал мнение, что нормальные люди не идут в журналистику.

Журналист — это синоним слова абсолютно никчемный человек, который больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой, — отметил Лебедев.

По мнению Лебедева, журналисты часто допускают ошибки в работе, потому что плохо работают с информацией. В целом, как считает дизайнер, представители этой профессии «ни в чем не разбираются».

Ранее Артемий Лебедев, рассуждая о феминитивах, заявил, что запрещать эти слова так же глупо, как и использовать их. Так блогер отреагировал на решение петербургской Высшей школы экономики о запрете феминитивов в публикациях.

До этого российский дизайнер заявил, что жители Москвы являются «самыми зажравшимися» людьми в мире. Таким образом блогер объяснил, почему столица России считается самым удобным и лучшим городом для жизни. По его словам, это заслуга самих горожан. Лебедев подчеркнул, что жители столицы очень требовательные и трудолюбивые люди, которые хотят жить хорошо.

Кроме того, Лебедев считает куском бронзового говна памятник Петру I в центре Москвы. Он предложил убрать скульптуру Зураба Церетели из столицы и перенести за город. По словам дизайнера, столица не заслужила такого некрасивого памятника.