Артемий Лебедев извинился перед Юлией Навальной за публикацию фейка

https://static.news.ru/photo/d75b797c-78ee-11eb-a804-96000091f725_660.jpg Артемий Лебедев Фото: facebook.com/temalebedev

Дизайнер Артемий Лебедев попросил прощения у жены оппозиционера Алексея Навального за публикацию фейкового поста.

Накануне Лебедев опубликовал фото немецкого удостоверения личности, на которое монтажом добавлено изображение Навальной, взятое из интервью журналу «Афиша». Фотография содержала ещё ряд неточностей, среди которых указание на немецкую национальность женщины и неверное написание её фамилии. Лебедев сопроводил пост текстом «„Медуза“, прокомментируй». Через некоторое время дизайнер сам признался, что фотография была фейком.

Дорогая Юлия Навальная! Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня — не мои полемические приёмы, — говорится в сообщении дизайнера в Telegram-канале.

Он отметил, что обычно проверяет все факты, а сейчас «с инвалидным интернетом в океане» ему это делать сложно. Лебедевы признался, что поторопился и запостил фейк до того, как начал обсуждать с экспертами признаки подлинности.

Зая, я прошу прощения у тебя. Твое внимание и мнение мне особенно важно, — написал Лебедев.

Фейковый пост Лебедева вызвал волну насмешек в Сети. В частности, комик Данила Поперечный в шутку заявил, что дизайнер, обвиняющий Юлию Навальную в том, что у неё якобы есть немецкое гражданство, на самом деле сам является гражданином Германии. Более того — он зафотошопил свой документ, чтобы подставить Юлию. При этом он приложил к посту фотографию, в которой фотография на «документе» заменена на снимок самого Лебедева, а также использованы его данные. Позднее он разместил новый пост, в котором назвал прежний снимок фейком и опубликовал «настоящие документы Артемия», на которых фотография Лебедева заменена на снимок петуха, писал NEWS.ru.

22 февраля стало известно, что жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Москву из Германии. Женщина вернулась в Россию без детей. Навальная не стала общаться с людьми, которые представились журналистами.