Артем Усс ответил на решение США заплатить $7 млн за его поимку Усс: никто не получит награду США за мой арест, поскольку я ни в чем не виновен

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Артем Усс

Сын сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александр Усс в комментарии РБК заявил, что нет никаких подтверждений его вины по делу о реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Он заверил, что объявленное вознаграждение за его поимку не сможет получить никто.

Вчера стало известно об объявленном США вознаграждении за информацию, которая позволит меня задержать или признать меня виновным в инкриминируемых деяниях. К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность, — сказал Усс.

5 декабря Госдеп США пообещал $7 млн за сведения, которые позволят задержать бизнесмена. Артема Усса арестовали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура обвинила его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках. В марте стало известно, что Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Италии порядка шести-семи сообщников.