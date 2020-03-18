https://static.news.ru/photo/afd40926-6906-11ea-a292-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футболист Андрей Аршавин обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском на уменьшение выплат по алиментам на своих троих детей от телеведущей Юлии Барановской. На пике карьеры футболист платил им по пять млн рублей в месяц, потом по 300 тыс. на каждого ребёнка, сейчас эта сумма стала для него неподъёмной.

В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Заседание должно состояться 23 марта, — сообщили StarHit в Савёловском суде Москвы, куда дело передали по подсудности.

Бывшая гражданская жена Аршавина ранее рассказывала, что не жалеет денег на обучение и развлечения детей: 14-летнего Артёма, 11-летней Яны и 7-летнего Арсения. Кроме того, у футболиста от брака с Алисой Казьминой есть ещё трёхлетняя дочь Есеня. С её матерью он развёлся полтора года назад, с ребёнком не общается.

Как писал NEWS.ru, мать футболиста Татьяна Аршавина объяснила, что выселяет из квартиры бывшую невестку с внуками в ответ на действия самой Алисы Казьминой. Вдаваться в подробности она не стала, отметив только, что это «семейное дело» и поступает она «точно так же», как поступает невестка. Какие поступки совершает Казьмина, что они стоят выселения с детьми на улицу, бывшая свекровь уточнять не стала, назвав своё решение «адекватной мерой».