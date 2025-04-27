Идеальный плов из казана — это золотистый рис, где каждое зернышко остается рассыпчатым, пропитанным ароматом мяса и специй. Это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство! Попробуйте приготовить по этому рецепту от кавказских шеф-поваров.