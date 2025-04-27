Идеальный плов из казана — это золотистый рис, где каждое зернышко остается рассыпчатым, пропитанным ароматом мяса и специй. Это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство! Попробуйте приготовить по этому рецепту от кавказских шеф-поваров.
Ингредиенты на 1 кг мяса:
- 1 кг баранины (можете заменить на другое мясо);
- 1 кг риса (лучше девзира или басмати);
- 4 крупные моркови;
- 3 луковицы;
- 1 головка чеснока;
- 150 мл растительного масла;
- 1 ст. л. зиры;
- 1 ч. л. барбариса;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- В разогретом казане обжарить лук полукольцами до золотистости, добавить мясо, нарезанное кубиками. Когда подрумянится — добавить морковь соломкой. Тушить 15 минут.
- Залить кипятком (на 2 см выше мяса), добавить специи, целую головку чеснока. Закрыть крышку и тушить 30 минут.
- Рис промыть до прозрачной воды, выложить поверх мяса ровным слоем. Добавить воды — ее должно быть в 1,5 раза больше чем риса.
- После закипания убавить огонь, накрыть крышкой и томить 40 минут.
Подавайте с лепешками и свежими овощами — это праздник вкуса!
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