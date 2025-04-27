Идеальный плов из казана — это золотистый рис, где каждое зернышко остается рассыпчатым, пропитанным ароматом мяса и специй. Это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство! Попробуйте приготовить по этому рецепту от кавказских шеф-поваров.

Ингредиенты на 1 кг мяса:

  • 1 кг баранины (можете заменить на другое мясо);
  • 1 кг риса (лучше девзира или басмати);
  • 4 крупные моркови;
  • 3 луковицы;
  • 1 головка чеснока;
  • 150 мл растительного масла;
  • 1 ст. л. зиры;
  • 1 ч. л. барбариса;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В разогретом казане обжарить лук полукольцами до золотистости, добавить мясо, нарезанное кубиками. Когда подрумянится — добавить морковь соломкой. Тушить 15 минут.
  2. Залить кипятком (на 2 см выше мяса), добавить специи, целую головку чеснока. Закрыть крышку и тушить 30 минут.
  3. Рис промыть до прозрачной воды, выложить поверх мяса ровным слоем. Добавить воды — ее должно быть в 1,5 раза больше чем риса.
  4. После закипания убавить огонь, накрыть крышкой и томить 40 минут.

Подавайте с лепешками и свежими овощами — это праздник вкуса!

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