Хотите приготовить ароматный лагман, но боитесь сложностей? Этот упрощенный рецепт сохраняет все вкусы традиционного блюда, но готовится в разы быстрее!

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 400 г говядины;
  • 250 г лапши (можно готовую);
  • 1 морковь;
  • 1 болгарский перец;
  • 2 помидора;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. молотой зиры;
  • 1/2 ч. л. острого перца;
  • зелень (кинза, петрушка).

Быстрый способ приготовления:

  1. Мясо нарежьте кубиками и обжарьте до румяности.
  2. Добавьте нарезанные соломкой морковь и перец, жарьте 5 минут.
  3. Помидоры очистите от кожицы, измельчите и добавьте к мясу.
  4. Влейте 1 л воды, тушите 15 минут под крышкой.
  5. Приправьте зирой, чесноком и перцем.
  6. Отдельно отварите лапшу (2–3 минуты).
  7. Подавайте: лапша + соус + много зелени.

На приготовление такого лагмана у вас уйдет 30 минут. При этом он получается таким же ароматным, как и по традиционному рецепту. Идеальное блюдо для сытного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить азиатский суп «Том Ям» как в Таиланде.