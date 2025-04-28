Ароматный лагман за полчаса: идеально для сытного ужина — упрощенный рецепт

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Хотите приготовить ароматный лагман, но боитесь сложностей? Этот упрощенный рецепт сохраняет все вкусы традиционного блюда, но готовится в разы быстрее!

Ингредиенты (на 4 порции):

400 г говядины;

250 г лапши (можно готовую);

1 морковь;

1 болгарский перец;

2 помидора;

3 зубчика чеснока;

1 ч. л. молотой зиры;

1/2 ч. л. острого перца;

зелень (кинза, петрушка).

Быстрый способ приготовления:

Мясо нарежьте кубиками и обжарьте до румяности. Добавьте нарезанные соломкой морковь и перец, жарьте 5 минут. Помидоры очистите от кожицы, измельчите и добавьте к мясу. Влейте 1 л воды, тушите 15 минут под крышкой. Приправьте зирой, чесноком и перцем. Отдельно отварите лапшу (2–3 минуты). Подавайте: лапша + соус + много зелени.

На приготовление такого лагмана у вас уйдет 30 минут. При этом он получается таким же ароматным, как и по традиционному рецепту. Идеальное блюдо для сытного ужина.

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