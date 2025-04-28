Хотите приготовить ароматный лагман, но боитесь сложностей? Этот упрощенный рецепт сохраняет все вкусы традиционного блюда, но готовится в разы быстрее!
Ингредиенты (на 4 порции):
- 400 г говядины;
- 250 г лапши (можно готовую);
- 1 морковь;
- 1 болгарский перец;
- 2 помидора;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. молотой зиры;
- 1/2 ч. л. острого перца;
- зелень (кинза, петрушка).
Быстрый способ приготовления:
- Мясо нарежьте кубиками и обжарьте до румяности.
- Добавьте нарезанные соломкой морковь и перец, жарьте 5 минут.
- Помидоры очистите от кожицы, измельчите и добавьте к мясу.
- Влейте 1 л воды, тушите 15 минут под крышкой.
- Приправьте зирой, чесноком и перцем.
- Отдельно отварите лапшу (2–3 минуты).
- Подавайте: лапша + соус + много зелени.
На приготовление такого лагмана у вас уйдет 30 минут. При этом он получается таким же ароматным, как и по традиционному рецепту. Идеальное блюдо для сытного ужина.
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