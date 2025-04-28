Плов — не просто блюдо, а настоящая кулинарная философия. Особенно если речь идет об узбекском плове, приготовленном в казане. Он требует внимания, терпения и любви к деталям. Если вы хотите научиться готовить настоящий узбекский плов, ароматный, рассыпчатый и насыщенный, следуйте нашему пошаговому рецепту — и результат превзойдет все ожидания. К тому же, в 100 граммах всего 214 ккал!