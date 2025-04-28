Плов — не просто блюдо, а настоящая кулинарная философия. Особенно если речь идет об узбекском плове, приготовленном в казане. Он требует внимания, терпения и любви к деталям. Если вы хотите научиться готовить настоящий узбекский плов, ароматный, рассыпчатый и насыщенный, следуйте нашему пошаговому рецепту — и результат превзойдет все ожидания. К тому же, в 100 граммах всего 214 ккал!
Ингредиенты
- Рис — 800 г
- Мясо (баранина/говядина) — 1 кг
- Морковь — 800 г
- Лук — 3 шт.
- Чеснок — 2 головки
- Масло — 200 мл
- Зира, барбарис — по 1 столовой ложке
- Соль, острый перец — на вкус
- Вода — 1,5 л
Способ приготовления
- Промойте рис до прозрачности, залейте водой на 30 минут.
- В разогретом казане обжарьте мясо до румяной корочки.
- Добавьте лук, обжарьте до золотистого цвета, затем морковь.
- Всыпьте специи, соль, положите чеснок и перец. Влейте воду, варите зирвак (бульон) 40 минут.
- Выложите рис, залейте его водой — нужно перекрыть его с запасом в 1,5 сантиметра. Варите до испарения воды.
- Соберите рис куполом и сделайте в пласте крупы небольшие отверстия палочкой, закройте казан и томите 30 минут.
- Перемешайте плов перед подачей.
Вкусный плов можно приготовить не только в широком узбекском, но и в более компактном афганском казане — смотрите наш рецепт!
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