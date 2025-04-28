Плов — не просто блюдо, а настоящая кулинарная философия. Особенно если речь идет об узбекском плове, приготовленном в казане. Он требует внимания, терпения и любви к деталям. Если вы хотите научиться готовить настоящий узбекский плов, ароматный, рассыпчатый и насыщенный, следуйте нашему пошаговому рецепту — и результат превзойдет все ожидания. К тому же, в 100 граммах всего 214 ккал!

Ингредиенты

  • Рис — 800 г
  • Мясо (баранина/говядина) — 1 кг
  • Морковь — 800 г
  • Лук — 3 шт.
  • Чеснок — 2 головки
  • Масло — 200 мл
  • Зира, барбарис — по 1 столовой ложке
  • Соль, острый перец — на вкус
  • Вода — 1,5 л

Способ приготовления

  1. Промойте рис до прозрачности, залейте водой на 30 минут.
  2. В разогретом казане обжарьте мясо до румяной корочки.
  3. Добавьте лук, обжарьте до золотистого цвета, затем морковь.
  4. Всыпьте специи, соль, положите чеснок и перец. Влейте воду, варите зирвак (бульон) 40 минут.
  5. Выложите рис, залейте его водой — нужно перекрыть его с запасом в 1,5 сантиметра. Варите до испарения воды.
  6. Соберите рис куполом и сделайте в пласте крупы небольшие отверстия палочкой, закройте казан и томите 30 минут.
  7. Перемешайте плов перед подачей.

Вкусный плов можно приготовить не только в широком узбекском, но и в более компактном афганском казане — смотрите наш рецепт!

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