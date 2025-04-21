Ароматные оладьи с тыквой на завтрак! Готовятся просто — для хорошего дня!

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Готовим нежные тыквенные панкейки на завтрак! Эти золотистые, ароматные оладушки с нежной тыквой — идеальный способ начать день вкусно и полезно. Всего 20 минут — и перед вами стопка пушистых панкейков с теплыми нотками корицы и мускатного ореха!

Натрите 200 г тыквы на мелкой терке. В миске смешайте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, 200 мл кефира и 1 ст. л. растопленного сливочного масла. Добавьте тыкву, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и специи по вкусу. Тесто должно получиться густым, но текучим.

Разогрейте сковороду на среднем огне, выпекайте панкейки по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой. Подавайте с медом, греческим йогуртом или карамельным соусом — они идеально оттеняют нежный тыквенный вкус.

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