Весной хочется чего-то простого, домашнего, но яркого по вкусу — и эти лепешки как раз такие. Тонкое тесто, душистая зелень, вареные яйца и немного сыра — ничего лишнего, но все очень по-домашнему, быстро и просто. Их удобно брать с собой на работу, учебу или пикник, а еще они отлично заменяют обычные пирожки.
Ингредиенты (на 6 лепешек)
Для теста:
- мука — 250 г;
- кефир или йогурт — 150 мл;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сода — ½ ч. л..
Для начинки:
- вареные яйца — 3 шт.;
- зелень (укроп, зеленый лук, петрушка) — 1 пучок;
- сыр (по желанию) — 50–70 г;
- соль и перец — по вкусу;
- сливочное масло — 1 ч. л. (для сочности).
Как приготовить
Первым делом приготовьте тесто. В миске соедините кефир, соль, соду и масло. Осторожно подсыпайте муку и замешивайте мягкое эластичное тесто. Оставьте на 15–20 минут под полотенцем.
Сделайте начинку. Яйца натрите на крупной терке, мелко порубите зелень. Добавьте сыр, немного сливочного масла, соль и перец. Все перемешайте.Разделите тесто на 6 кусочков, каждый раскатайте в круг диаметром около 15 см. В центр положите начинку, защипните края, а затем аккуратно раскатайте лепешку снова, чтобы она стала плоской.
На сухой сковороде или с каплей масла обжаривайте лепешки по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готово!
Советы и секреты
- В начинку можно добавить немного сметаны — будет еще нежнее.
- Попробуйте заменить зелень на шпинат или крапиву — получится еще более весенний рецепт!
- Если хотите более хрустящую корочку, обжаривайте на сливочном масле.
- Эти лепешки можно замораживать — перед подачей просто разогрейте на сковороде.
А вот еще один уютный рецепт — белорусская картофельная бабка.
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