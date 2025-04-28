Ароматные лепешки с зеленью и яйцами: весенний рецепт из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Весенние лепешки: простой сезонный рецепт

Весной хочется чего-то простого, домашнего, но яркого по вкусу — и эти лепешки как раз такие. Тонкое тесто, душистая зелень, вареные яйца и немного сыра — ничего лишнего, но все очень по-домашнему, быстро и просто. Их удобно брать с собой на работу, учебу или пикник, а еще они отлично заменяют обычные пирожки.

Ингредиенты (на 6 лепешек)

Для теста:

мука — 250 г;

кефир или йогурт — 150 мл;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л..

Для начинки:

вареные яйца — 3 шт.;

зелень (укроп, зеленый лук, петрушка) — 1 пучок;

сыр (по желанию) — 50–70 г;

соль и перец — по вкусу;

сливочное масло — 1 ч. л. (для сочности).

Как приготовить

Первым делом приготовьте тесто. В миске соедините кефир, соль, соду и масло. Осторожно подсыпайте муку и замешивайте мягкое эластичное тесто. Оставьте на 15–20 минут под полотенцем.

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Сделайте начинку. Яйца натрите на крупной терке, мелко порубите зелень. Добавьте сыр, немного сливочного масла, соль и перец. Все перемешайте.Разделите тесто на 6 кусочков, каждый раскатайте в круг диаметром около 15 см. В центр положите начинку, защипните края, а затем аккуратно раскатайте лепешку снова, чтобы она стала плоской.

На сухой сковороде или с каплей масла обжаривайте лепешки по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готово!

Советы и секреты

В начинку можно добавить немного сметаны — будет еще нежнее.

Попробуйте заменить зелень на шпинат или крапиву — получится еще более весенний рецепт!

Если хотите более хрустящую корочку, обжаривайте на сливочном масле.

Эти лепешки можно замораживать — перед подачей просто разогрейте на сковороде.

А вот еще один уютный рецепт — белорусская картофельная бабка.

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