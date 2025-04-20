Эта упрощенная пахлава сохраняет все очарование классического десерта: слоистое тесто с орехово-медовой начинкой и пряным ароматом. Готовится в разы быстрее традиционного варианта, но тает во рту так же восхитительно!

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста (500 г);
  • 200 г грецких орехов;
  • 100 г сахара;
  • 100 г меда;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 50 г сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. Измельчите орехи, смешайте с сахаром и корицей.
  2. Раскатайте тесто, посыпьте начинкой, сверните рулетом и нарежьте кружками.
  3. Выпекайте 20 минут при 180 °C, затем полейте медом.

Медовая пропитка делает десерт невероятно сочным. При этом пахлава остается хрустящей — невероятная вкуснятина!

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