Эта упрощенная пахлава сохраняет все очарование классического десерта: слоистое тесто с орехово-медовой начинкой и пряным ароматом. Готовится в разы быстрее традиционного варианта, но тает во рту так же восхитительно!
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного теста (500 г);
- 200 г грецких орехов;
- 100 г сахара;
- 100 г меда;
- 1 ч. л. корицы;
- 50 г сливочного масла.
Способ приготовления:
- Измельчите орехи, смешайте с сахаром и корицей.
- Раскатайте тесто, посыпьте начинкой, сверните рулетом и нарежьте кружками.
- Выпекайте 20 минут при 180 °C, затем полейте медом.
Медовая пропитка делает десерт невероятно сочным. При этом пахлава остается хрустящей — невероятная вкуснятина!
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