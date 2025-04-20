Ароматная пахлава из слоеного теста: упрощенный рецепт пряной вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта упрощенная пахлава сохраняет все очарование классического десерта: слоистое тесто с орехово-медовой начинкой и пряным ароматом. Готовится в разы быстрее традиционного варианта, но тает во рту так же восхитительно!

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста (500 г);

200 г грецких орехов;

100 г сахара;

100 г меда;

1 ч. л. корицы;

50 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Измельчите орехи, смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте тесто, посыпьте начинкой, сверните рулетом и нарежьте кружками. Выпекайте 20 минут при 180 °C, затем полейте медом.

Медовая пропитка делает десерт невероятно сочным. При этом пахлава остается хрустящей — невероятная вкуснятина!

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