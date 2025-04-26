Гречка с тушенкой, приготовленная в горшочках, — это идеальный вариант вкусного обеда или ужина для всей семьи. Во время томления крупа пропитывается мясным соком, но остается рассыпчатой. Блюдо получается очень ароматным.
Ингредиенты на 2 горшочка:
- 1 стакан гречки;
- 1 банка тушенки (говяжья/свиная);
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 стакана воды или бульона;
- соль, перец, лавровый лист;
- 2 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
- Обжарка: лук и морковь пассеруйте на масле до мягкости. Добавьте тушенку, разминая вилкой.
- Сборка: в горшочки слоями выложите гречку, поджарку с мясом, залейте горячей водой.
- Запекание: 40 минут при 180°C под крышкой, затем 10 минут без крышки для румяной корочки.
По желанию можете добавить грибы или томатную пасту для новых оттенков вкуса.
Ранее стало известно, как приготовить настоящий совдеповский гуляш из говядины.