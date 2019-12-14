Цветами российского триколора подсветили арочную часть Крымского моста. Тестирование работы белых, синих и красных светодиодов состоялось в ночь на воскресенье, 15 декабря.
Освещение будет работать после того, как на мосту будет дан старт железнодорожному движению. Данные сведения сообщили сотрудники пресс-службы информационного центра «Крымский мост».
В рамках тестирования освещение в цветах триколора включили по всей длине автодорожной и железнодорожной части моста.
Архитектурная подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролёты у фарватера, но и примыкающие к ним участки, отметили в инфоцентре,
Ранее NEWS.ru передавал, что изображение строителя высотой около 20 м появилось на одной из опор моста через Керченский пролив. Оно посвящено всем причастным к возведению переправы.
Авторами портрета являются крымские художники. Они изобразили строителя вместе с талисманами моста — псом Цыганом и котом Мостиком.
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