https://static.news.ru/photo/c7240a6c-1f29-11ea-ac61-fa163e074e61_660.jpg Фото: krymsky.bridge/vk.com

Цветами российского триколора подсветили арочную часть Крымского моста. Тестирование работы белых, синих и красных светодиодов состоялось в ночь на воскресенье, 15 декабря.

Освещение будет работать после того, как на мосту будет дан старт железнодорожному движению. Данные сведения сообщили сотрудники пресс-службы информационного центра «Крымский мост».

В рамках тестирования освещение в цветах триколора включили по всей длине автодорожной и железнодорожной части моста.

Архитектурная подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролёты у фарватера, но и примыкающие к ним участки, отметили в инфоцентре, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru передавал, что изображение строителя высотой около 20 м появилось на одной из опор моста через Керченский пролив. Оно посвящено всем причастным к возведению переправы.

Авторами портрета являются крымские художники. Они изобразили строителя вместе с талисманами моста — псом Цыганом и котом Мостиком.