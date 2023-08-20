«Армию-2023» посетили сотни тысяч человек: фото гостей форума и оружия

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Посетители на выставке военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

В подмосковном парке «Патриот» продолжается Международный военно-технический форум «Армия-2023». Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук сообщил о рекордной посещаемости масштабного мероприятия. Накануне, в шестой день работы форума, на его объектах побывало более 198 тысяч человек. С момента начала «Армии-2023» посещаемость составила более 615,5 тысячи человек, что на 9% больше, чем в прошлом году.

19 августа было проведено 51 мероприятие научно-деловой программы. Основными из них стали II Международный антифашистский конгресс, а также конференция «Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции».

В этом году обширная научно-деловая программа форума включает в себя 260 мероприятий: 182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание. В мероприятиях приняли участие 1023 доктора наук и 2132 кандидата наук.

Посетители могут увидеть новейшие технические разработки — сверхзащищенный вариант бронированного автомобиля «Тигр-М», новый вариант бронеавтомобиля «Спартак», компактный вариант автомата АК-19, беспилотную систему наблюдения и разведки «Квазимачта» и другие виды оружия.

В ходе форума 19 августа в музейном комплексе «Поле Победы» состоялась масштабная историческая реконструкция боя. В представлении, посвященном Курской битве, была задействована военная техника, авиация, а также пиротехнические средства.

Самые яркие кадры с форума — в фотогалерее NEWS.ru.