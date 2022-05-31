Армия России получила партию улучшенных разведывательных машин БРМ-1К «Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию улучшенных машин БРМ-1К

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Рубцовский филиал «Уралвагонзавода» отправил Министерству обороны России партию усовершенствованных боевых машин БРМ-1К, которые предназначены для разведки на поле боя, сообщается в Telegram-канале концерна. В новых БРМ унифицировали базовое боевое отделение, как в БТР-82А, установили современные двигатели, средства связи и бортовую технику, а также добавили навигацию, средства разведки и приборы наблюдения.

Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К отправлена из Рубцовского филиала Уралвагонзавода в российскую армию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизированные БРМ-1К стали результативнее при ведении тактической разведки и достигли уровня боевой эффективности современных боевых машин пехоты (БМП).

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы России получат свыше 60 единиц авиационной техники и 200 модернизированных воздушных судов. В частности, в распоряжение Минобороны перейдут самолёты Су-30СМ, Су-35С, Су-57, Су-34, Ил-76МД-90А, а также вертолёты Ми-28НМ, Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН.

По словам командующего ВВС РФ Сергея Дронова, на всех образцах используются новейшие системы индивидуальной защиты, большое внимание направлено на повышение выживаемости в воздухе, снижение радиолокационной заметности и автоматизацию управления самолётом и вооружением.