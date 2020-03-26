https://static.news.ru/photo/467e2720-6f3e-11ea-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) изучили пробы воздуха, воды и грунта на условное заражение коронавирусом нового типа (COVID-19) в четырёх регионах страны. Исследование провели во время проверки готовности армии РФ по указанию президента России Владимира Путина.

Разведку организовали перед отправкой колонн техники в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач по предназначению <...> В случае обнаружения условного вируса границы его распространения и другие данные наносятся на электронную карту, — говорится в сообщении.

Минобороны России создало четыре специализированные группировки войск, чтобы подготовиться к действиям против распространения коронавируса на территории ЗВО, который включает Москву и Санкт-Петербург. По информации штаба округа, задействованы около тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники: передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции, тепловые машины специальной обработки техники, полевые лаборатории. Ведомство привлекло к манёврам части РХБЗ, медицинские и инженерные подразделения, военную полицию.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Российских железных дорог примет меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На всех направлениях начнут работу оперативные штабы совместно с Роспотребнадзором и местными органами власти.