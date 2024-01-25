Армия Китая начала готовиться к войне В Минобороны Китая заявили о подготовке НОАК к войне

Фото: Peng Xi/Xinhua/Global Look Press

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. По его словам, которые приводит пресс-служба китайского оборонного ведомства, солдаты НОАК активно тренируются и проводят патрулирование территорий вокруг Тайваня. К нему привлекаются как морские, так и воздушные силы.

В ходе пресс-конференции У Цянь подчеркнул, что командование Восточного театра военных действий НОАК организовало регулярное патрулирование вокруг острова. Его целью является повышение фактического уровня боевой готовности войск и совершенствование защиты национального суверенитета.

Народно-освободительная армия Китая продолжает тренироваться и готовиться к войне и будет продолжать организовывать соответствующие военные операции в обычном режиме, — заявил представитель Минобороны КНР.

Министерство обороны Тайваня ранее заявило, что 17 января около 18 летательных аппаратов и 4 военных корабля НОАК приблизились к побережью острова. В юго-западную и юго-восточную части Тайваня зашли сразу четыре воздушных аппарата: один беспилотник TB-001, два многоцелевых вертолета Z-9, а также истребитель J-11.