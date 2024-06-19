Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает агентство Арменпресс. Встреча пройдет 21 июня в Алма-Ате.

Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алма-Ате, — заявила Бадалян.

13 июня премьер Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте страны вновь подтвердил намерение страны выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, назвав это «логичным шагом». Поводом для этого армянский премьер назвал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, сделанные во время визита в Азербайджан в прошлом месяце. Тот посетил Карабах и пообещал Баку помощь в восстановлении региона. После этого Пашинян пообещал больше не посещать Белоруссию, пока Лукашенко является президентом.

Сразу по окончании выступления Пашиняна официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван отозвал своего посла из Белоруссии для проведения консультаций. Армянский премьер также заявил, что отношение Армении к ОДКБ «теоретически» может измениться, если Белоруссия сама решит выйти из организации или Лукашенко публично принесет извинения.