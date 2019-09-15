https://static.news.ru/photo/7c3429ce-d794-11e9-b7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики предупредили, что на следующей неделе москвичей ждут первые ночные заморозки, холодный воздух из Арктики и дожди с мокрым снегом.

По словам специалистов, осень приготовила для столицы неприятные погодные «сюрпризы».

Каждый день будут поступать «полчища» дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения, в результате чего температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы, — говорится в сообщении.

В результате погода опередит календарь на 25 суток и станет соответствовать 15 октября, а из-за ветра и осадков температура будет восприниматься на 3-4 градуса прохладнее реальных показателей.

Днём 16 сентября температура должна находиться в пределах 10–15 градусов, однако к ночи 20 сентября столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождём могут появиться первые белые «мухи», — также отметили синоптики.

При этом они поспешили успокоить жителей столицы, что первый снег «будет носить исключительно символический» характер, передаёт портал « Метеовести ».

Как писал News.ru, ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что тёплая погода вернётся в Москву, скорее всего, в последние пять дней сентября. По его словам, при этом летнего зноя ждать уже не стоит.