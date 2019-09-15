Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики предупредили, что на следующей неделе москвичей ждут первые ночные заморозки, холодный воздух из Арктики и дожди с мокрым снегом.

По словам специалистов, осень приготовила для столицы неприятные погодные «сюрпризы».

Каждый день будут поступать «полчища» дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения, в результате чего температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы, — говорится в сообщении.

В результате погода опередит календарь на 25 суток и станет соответствовать 15 октября, а из-за ветра и осадков температура будет восприниматься на 3-4 градуса прохладнее реальных показателей.

Днём 16 сентября температура должна находиться в пределах 10–15 градусов, однако к ночи 20 сентября столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождём могут появиться первые белые «мухи», — также отметили синоптики.

При этом они поспешили успокоить жителей столицы, что первый снег «будет носить исключительно символический» характер, передаёт портал «Метеовести».

Как писал News.ru, ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что тёплая погода вернётся в Москву, скорее всего, в последние пять дней сентября. По его словам, при этом летнего зноя ждать уже не стоит.

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