Архитекторы обсудят реконструкцию исторических зданий в центре Москвы

Архитекторы обсудят во время круглого стола проблемы реконструкции исторических зданий в центре Москвы. В мероприятии примут участие главы столичных департаментов строительства и культурного наследия — Рафик Загрутдинов и Алексей Емельянов соответственно — а также депутаты Мосгордумы, Госдумы и представители бизнеса.
Одной из тем обсуждений станет снос объектов культурного наследия ради застройки современных высоток,
Накануне московские власти опубликовали список памятников архитектуры, отреставрированных в текущем году. Всего с 2011 года в столице отреставрировали 1495 объектов культурного наследия, в этом году, несмотря на эпидемиологические ограничения, специалистам удалось завершить реставрацию 71 объекта. В частности, исторический вид удалось вернуть Северному речному вокзалу, актовому залу Московской классической гимназии, памятнику эпохи конструктивизма — Дому Наркомфина, башне гостиницы «Пекин», городской усадьбе XIX века на Гончарной улице и классическому образцу московского жилого дома начала XIX века — Дому с мезонином в Елоховском проезде, который чудом уцелел во время знаменитого пожара 1812 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние три года объекты первичного рынка в столице прибавили в цене 24%, вторичного — 17%. Ранее первичный рынок недвижимости привлекал покупателей своей более доступной стоимостью, однако последние данные показали, что более чем в половине московских районов цена на новостройки стала выше, чем у вторички.
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