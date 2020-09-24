Архитекторы обсудят реконструкцию исторических зданий в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/8f693d14-fe70-11ea-b0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Архитекторы обсудят во время круглого стола проблемы реконструкции исторических зданий в центре Москвы. В мероприятии примут участие главы столичных департаментов строительства и культурного наследия — Рафик Загрутдинов и Алексей Емельянов соответственно — а также депутаты Мосгордумы, Госдумы и представители бизнеса.

Одной из тем обсуждений станет снос объектов культурного наследия ради застройки современных высоток, пишет портал Readovka. Заседание состоится 30 сентября 2020 года. Среди проблемных точек эксперты выделяют планируемые проекты: лежачий небоскрёб премиум-класса на месте Бадаевского пивоваренного завода, многофункциональный центр на Краснопресненской набережной, многоэтажный бизнес-кластер в районе Ивановской горки. Во время строительства последнего могут пострадать сооружения XIX — первой половины XX века между Колпачным и Хохловским переулками.

Накануне московские власти опубликовали список памятников архитектуры, отреставрированных в текущем году. Всего с 2011 года в столице отреставрировали 1495 объектов культурного наследия, в этом году, несмотря на эпидемиологические ограничения, специалистам удалось завершить реставрацию 71 объекта. В частности, исторический вид удалось вернуть Северному речному вокзалу, актовому залу Московской классической гимназии, памятнику эпохи конструктивизма — Дому Наркомфина, башне гостиницы «Пекин», городской усадьбе XIX века на Гончарной улице и классическому образцу московского жилого дома начала XIX века — Дому с мезонином в Елоховском проезде, который чудом уцелел во время знаменитого пожара 1812 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние три года объекты первичного рынка в столице прибавили в цене 24%, вторичного — 17%. Ранее первичный рынок недвижимости привлекал покупателей своей более доступной стоимостью, однако последние данные показали, что более чем в половине московских районов цена на новостройки стала выше, чем у вторички.