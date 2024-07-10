Архитектор возмутился превращением детсадов в «комбинаты по хранению» детей Архитектор Софронов: детсады не должны превращаться в комбинаты по хранению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Софронов

Детские сады не должны превращаться в «комбинаты по хранению биоматериала», заявил главный архитектор и управляющий партнер проектной мастерской ITEM Андрей Софронов на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. Он напомнил, что в этих заведениях человек формируется как часть общества, передает корреспондент NEWS.ru.

По какой-то причине считается, что за государственный счет дворцов строить нельзя, и почему-то детский сад превращается в какой-то комбинат по временному содержанию биоматериала: поспал, покормил, ушел. Там ведь формируется человек, часть общества, наш социум, — сказал он.

Он привел в пример детский сад, спроектированный в одном из строящихся жилых кварталов, который «долго защищали на экспертизе». Это получилось общественное здание с большим количеством помещений для кружков и досуга, как и школа в Магадане с дополнительными зонами для общения. По его словам, местные власти поддержали проект, мотивируя это тем, что школа должна работать круглый год без перерывов.

Там же, на выставке, Софронов объяснил, что любой застройщик желает хорошо продать свой товар. По его словам, здесь важно уметь прогнозировать, что и для кого строится.