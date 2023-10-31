Архитектор спрогнозировал облик городов будущего Архитектор Лагутин: в будущем города потеряют границы с природой

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Границы городов далекого будущего будут размыты благодаря смешиванию с природой, предположил в беседе с РИАМО дизайнер, архитектор Константин Лагутин. По его мнению, люди станут больше жить в предместьях с возможностью быстрого доступа к центру.

Я думаю, что все-таки город далекого будущего в некотором смысле размывает и теряет свои границы. Он растворяется в своих предместьях, люди начинают перемещаться, живя больше на природе. Но при этом они имеют возможность быстрого доступа к центру притяжения и могут легко посещать какие-то культурные события, — спрогнозировал эксперт.

При этом он выразил надежду, что городская среда будет комфортной для жизни, а 16-этажные и 25-этажные дома в микрорайонах будут использоваться в качестве горизонтальных ферм для выращивания микрозелени. При этом к людям придет осознание того, что «муравейник — это не самая лучшая форма существования», резюмировал архитектор.

Ранее член президиума Совета архитекторов РФ Алексей Комов рассказал, что российские специалисты приступили к разработке нового архитектурного стиля, который будет сочетать в себе глубину традиций и современные технологии. По словам Комова, в современных условиях новая русская архитектура нуждается в «тотальном проявлении» и манифестации.