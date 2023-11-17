Архитектор предостерег от самостоятельной перепланировки квартир Архитектор Соколов: перепланировку в квартире нельзя делать самостоятельно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перепланировку квартиры в жилом доме нельзя делать самостоятельно, для этого нужно получить официальное разрешение, предупредил главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов. В разговоре с «360» специалист призвал покупать ту квартиру, которая изначально соответствует ожиданиям.

Желательно, чтобы перепланировка в жилых домах не происходила. Лучше покупать такую квартиру, которая вам нужна. Мы же не можем взять машину, отрезать крышу и получить кабриолет. Хочешь кабриолет — покупай кабриолет, хочешь внедорожник — покупай внедорожник. Так же и с квартирой, — подчеркнул архитектор.

По его словам, нужно изучить все параметры перед покупкой квартиры. Кроме того, сейчас на рынке есть большое количество предложений как в новостройках, так и в старых домах. Архитектор отметил, что перепланировка допустима только в редких случаях и должна согласовываться. Соколов обратил внимание, что необходимо усилить контроль за этим.

Комментируя обрушение дома в Астрахани, эксперт уточнил, что в пятиэтажном доме все стены являются несущими. В связи с этим любая перепланировка в таком жилье недопустима.

Следственный комитет (СК) ранее установил предварительную причину частичного обрушения многоквартирного дома в Астрахани. По предварительным данным, в квартире на первом этаже была сделана незаконная перепланировка.