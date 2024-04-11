Архитектор назвал способ повысить рождаемость в стране Архитектор Заливухин: строительство частных домов повысит рождаемость в стране

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Для развития института семьи и повышения рождаемости необходимо строить больше частных домов, уверен архитектор-градостроитель Илья Заливухин. В разговоре с ОТР эксперт подчеркнул, что в своем доме намного комфортнее и удобнее воспитывать детей.

Если мы говорим про развитие института семьи, если мы хотим, чтобы больше было людей в нашей стране, больше детей рождалось, — конечно, в своем доме намного удобнее и комфортнее воспитывать этих детей, — пояснил Заливухин.

Архитектор уточнил, что любой житель мегаполиса предпочел бы переехать за город. При этом важно развивать инфраструктуру — транспортную, социальную и инженерную — в частных секторах. Это позволит выйти «к требуемым квадратным метрам».

Как говорит президент в своем послании, мы должны строить миллиарды и миллиарды. Больше половины этих миллиардов за 10 лет может и должно быть ИЖС, — заключил Заливухин.

Заместитель генерального директора государственной компании ДОМ.РФ Алексей Ниденс ранее рассказал, что единая ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет запущена к середине 2024 года. Он подчеркнул, что ключевые параметры этой программы будут схожи с семейной ипотекой.