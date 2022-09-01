Архитектор назвал преимущества строительства деревянных домов в городах Архитектор Атаянц: строительство деревянных домов в городах улучшит экологию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Деревянные дома могли бы стать хорошей заменой железобетонным конструкциям в городах из-за своей экологичности, заявил заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Максим Атаянц. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что при производстве бетона происходит выброс вредных веществ в атмосферу.

Деревянное домостроение считается более экологичным, потому что очень большая доля вредных выбросов в атмосферу происходит при производстве составляющих частей бетона. И переход на деревянные конструкции в домах возможен, дома средней этажности из дерева строят, — отметил специалист.

Однако Атаянц предупредил, что и у деревянных домов есть свои недостатки. Возникают вопросы о пожарной безопасности, а также долговечности таких построек в городах. Поэтому «сенсационного решения» проблем от строительства жилых помещений из дерева ждать не стоит, заключил архитектор.

Ранее сообщалось, что в России начнут строить многоэтажные дома из дерева, Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года. Пилотные проекты предполагают строительство зданий высотой до 12 этажей.