Архипелаг ФСИН: отправят ли заключённых на строительство БАМа

СМИ со ссылкой на несколько источников в правительстве рассказали, что правительство обсуждает возможность привлечения заключённых к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ). К разработке проекта привлечены Минтранс, ФСИН и РЖД, утверждает газета. NEWS.ru поинтересовался у экспертов, насколько возможно в современных условиях использовать труд осуждённых на таких крупных строительных объектах.

Минтранс, РЖД и ФСИН по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина должны проработать вопрос использования труда заключённых на БАМе до 14 мая, утверждает «Коммерсант». Минтранс и РЖД отказались от комментариев, а ФСИН не ответила на вопрос газеты.

Вариант привлечения заключённых к строительству магистрали стали рассматривать из-за повышения стоимости оплаты труда и стоимости материалов. Повышение трат, в свою очередь, произошло из-за дефицита работников из Центральной Азии, у которых сейчас в связи с пандемией нет возможности въехать в Россию.

В силу ограничений, связанных с пандемией, мы недосчитались порядка 3-4 тысяч человек из Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, работавших по договорам в подрядных организациях, — пояснил замгендиректора РЖД Андрей Макаров.

Стройку БАМа планируется закончить к 2030 году.

Член СПЧ, председатель организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин рассказал в комментарии NEWS.ru, что сама идея работы для заключённых — хорошая, так как у многих из них есть проблема эту работу в колонии получить. Между тем работа для осуждённого очень важна: она позволяет скоротать время, приносить пользу, зарабатывать небольшие деньги, которые могут пригодиться в том числе для погашения исков. Желающих работать среди заключённых на самом деле очень много, на производства стоит очередь, добавляет он.

Павел Львов/РИА Новости

Однако совсем другой вопрос — как это будет реализовываться, ведь расходы на конвоирование и охрану каждого осуждённого могут доходить до сотен тысяч рублей. Помимо конвоирования, напоминает Каляпин, для заключённых нужно организовывать охрану, питание и проживание. Он с сожалением отмечает, что в этой ситуации, скорее всего, два варианта развития событий: или осуждённые будут «сверх разумных сроков жить в откровенно скотских условиях», либо это кажется экономически неэффективно, ведь соблюдать даже минимально приемлемые условия жизни будет слишком затратно.

Конечно, если это делать так, как это в своё время делалось при строительстве Беломорканала, то это будет экономически выгодно. Их привезут, они сами себе бараки построят, сами себе нары сколотят, сами себе колючку натянут. А вокруг будет охрана стоять с автоматами. Тогда это возможно. Просто я думаю, что всё-таки времена-то не те. Когда посчитают, поймут, что проще нанять вольных работников, пусть им даже платить придётся больше. Я думаю, это будет выгоднее, чем использовать труд заключённых. Игорь Каляпин член СПЧ, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» член СПЧ, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток»

Политолог Сергей Марков, в свою очередь, считает, что новость о потенциальной возможности использования труда заключённых — вброс, чтобы дискредитировать лично президента. По его мнению, строительство такого рода магистралей ассоциируется со сталинскими временами и ГУЛАГом, поэтому очень удобно использовать эту тему, чтобы представить Путина таким же кровавым тираном.

Он уверен, что этот проект не будет реализован.

Все понимают политическую нерелевантность этого решения, и никто этого делать по политическим причинам не будет. Претворение в жизнь невозможно абсолютно, потому что это как бы склеивает нынешнюю власть в имиджевом отношении со сталинским ГУЛАГом. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований генеральный директор Института политических исследований

Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, которая проходит в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Её строительство началось в 1930-х годах. Основная часть магистрали была построена силами заключённых Байкало-Амурского исправительного лагеря — через него прошли около двух миллионов человек.