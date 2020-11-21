Архимандрит Адриан умер из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/6bd05c46-2c17-11eb-a461-fa163e074e61_660.jpg Архимандрит Адриан (Кирсанов) Фото: pravoslavie.ru

Архимандрит Адриан — хранитель Жадовской иконы Божией Матери — скончался 21 сентября.

Священнослужитель ранее был госпитализирован в реанимацию в Ульяновске с коронавирусом.

В 16:00 не стало архимандрита Адриана. Мои соболезнования детям и всем православным. Ещё утром сердце батюшки билось. Была надежда. Вечная память новопреставленному рабу Божьему архимандриту Адриану, хранителю Чудотворной Жадовской иконы Божией Матери, — цитирует портал 73online.ru члена «Императорского Православного Палестинского Общества» Владимира Шкунова.

Ранее на 74-м году жизни умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Об этом сообщает митрополия. Отмечается, что причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции. Феофан был возведён в сан митрополита 1 августа 2012 года патриархом Кириллом. Он возглавлял Татарстанскую митрополию с 2015 года. Ранее он служил во многих регионах России, в том числе был епископом Магаданским и Синегорским, епископом Ставропольским и Владикавказским, архиепископом Челябинским и Златоустовским, писал NEWS.ru.