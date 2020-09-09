«Архиереи, покайтесь»: схимонах Сергий вновь отказался прийти на суд

https://static.news.ru/photo/49e75476-f33d-11ea-92a2-fa163e074e61_660.jpg Схимонах Сергий Фото: Всеволод Могучев/youtube.com

Церковный суд Екатеринбургской епархии 9 сентября должен был рассмотреть дело схимонаха Сергия (Романова), которому грозит отлучение от церкви, однако тот на заседание не явился. Суду пришлось вновь отложить заседание.

Первоначально дело должно было быть рассмотрено 7 сентября, однако Сергий на заседание так и не явился, его перенесли на 9 сентября.

Итоги безрезультатны. Схимонах Сергий не пришел на заседание суда, поэтому переносится на завтра, — заявил протоиерей Николай 9 сентября.

При этом он выразил сомнения в том, что 10 сентября окончательное решение по рассматриваемому делу будет принято.

9 сентября схимонах направил митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу письмо, в котором попросил заслушать на суде шестерых его свидетелей. Тогда же на YouTube-канале представителя Сергия Всеволода Могучева появилось новое видеообращение схимонаха. В нём он назвал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла экуменистом и богоборцем, желающим из зависти «вторично блокировать жизнь монастыря через ашкеназов хазарского каганата».

Если не будет на суде шести архиереев, покаявшихся в прелюбодейной ереси и если не будет свидетелей, то это не законный суд, а беззаконное судилище, так как где нет правды Божией – там нет и суда, — заявил схимонах.

По словам Сергия, прежде чем судить его архиереям следует покаяться и начать говорить правду о происходящем.

Архиереи, не страшно ли вам быть предателями веры? В недалеком будущем для вас будет не только суд Божий, но прежде суд народный, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд Екатеринбургской епархии принял решение о лишении сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре.