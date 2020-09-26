Археологи в Германии нашли фрагмент доспеха древнеримского легионера

https://static.news.ru/photo/253d66fe-0154-11eb-b6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker.com/Global Look Press

В Тевтобургском лесу на западе Германии археологи обнаружили ценный доспех легионера Римской империи.

По мнению учёных, фрагмент нагрудника пролежал в земле с 9 года до нашей эры — тогда в этих краях состоялось сражение между римлянами и германскими племенами, сообщает портал «Актуальные новости».

Это самый древний из найденных археологами фрагментов древнеримского доспеха, отмечается в сообщении.

Находка была сделана более года назад, однако полностью извлечь нагрудник из земли удалось лишь сейчас. Чтобы не повредить реликвию, был выкопан блок земли весом в полтонны, его доставили в ближайший аэропорт, где с помощью рентгена удалось сделать первые снимки.

В дальнейшем работу по очистке доспеха от почвы проводили в Институте Фраунгофера.

Исследователи отмечают, что у найденного доспеха не было наплечников, которые принято приписывать древнеримскому обмундированию, и при этом был металлический воротник.

Также на месте обнаружения нагрудника были найдены оковы. Учёные предполагают, что найденный доспех принадлежал пленённому легионеру, который стал жертвой ритуального убийства недалеко от места битвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Германии во время строительства птицефермы обнаружили древнюю гробницу, созданную предположительно в V веке до нашей эры.