На Остоженке в Москве археологи нашли белокаменное надгробие начала XVIII века. Оно сохранило свой первоначальный вид, сообщается на официальном
Надгробная плита была найдена в сквере вблизи Зачатьевского женского монастыря. Надгробие, датированное 1720 годом, принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову. Предполагается, что он жил на Остоженке и был прихожанином разобранной в прошлом столетии церкви Воскресения Словущего.
Как сообщает «
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