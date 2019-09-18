https://static.news.ru/photo/1c269650-daa2-11e9-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

На Остоженке в Москве археологи нашли белокаменное надгробие начала XVIII века. Оно сохранило свой первоначальный вид, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Надгробная плита была найдена в сквере вблизи Зачатьевского женского монастыря. Надгробие, датированное 1720 годом, принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову. Предполагается, что он жил на Остоженке и был прихожанином разобранной в прошлом столетии церкви Воскресения Словущего.

Как сообщает « Москва 24 », надгробная плита передана Зачатьевскому женскому монастырю.

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