Архангельскому экс-чиновнику дали пять лет колонии за растление школьниц

Бывший и. о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев приговорён сегодня к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима. Такое решение было вынесено Октябрьским районным судом Архангельска. Бывшего чиновника осудили за развратные действия, совершённые в отношении несовершеннолетних, а также распространение порнографии в Сети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельской областной прокуратуры.

Пять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сразу после задержания Гнедышев признал свою вину. Бывший чиновник имел в 2019 году переписку в одной из соцсетей со школьницами. Девочкам на тот момет было 12 и 14 лет. В частности, Гнедышев прислал одной ссылку на видео сексуального характера. По мнению следователей, это было фактически «развращающее влияние» на детей.

После этого экс-чиновнику было предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних). Гнедышев был задержан 9 октября в правительстве Архангельской области, у него были также изъяты документы и ноутбук.

Ранее депутата приморского заксобрания от КПРФ Артёма Самсонова задержали во Владивостоке. Народного избранника подозревают в совершении развратных действий против несовершеннолетних.