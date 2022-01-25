Аргентина призвала главу ВОЗ ускорить одобрение «Спутника V»

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти попросила главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса ускорить процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и китайской вакцины компании CanSino, пишет La Nación.
Соответствующую просьбу глава аргентинского Минздрава
Позднее она
Большое спасибо за то, что вы оценили аргентинское присутствие на 150-й сессии исполнительного комитета ВОЗ и за то, что поделились достижениями в отношении оценки «Спутника V» и Cansino для включения в список препаратов для экстренного использования, — говорится в сообщении.
Ранее депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Пётр Быстрон заявил, что в ЕС уже бы давно признали «Спутник V», если бы его оценивали с медицинской точки зрения. По его мнению, препарат не одобряют по экономическим причинам. Он также добавил, что политические факторы также влияют на решение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), не позволившего пока использовать «Спутник V».