Mash: бизнесмен Бородин оказался соседом Тимура Иванова Mash: бизнесмен Бородин оказался соседом Тимура Иванова в коттеджном поселке

Фото: t.me/moscowcourts*

Сергей Бородин

Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Сергей Бородин, арестованный по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере, оказался соседом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в коттеджном поселке в Тверской области. По данным канала, его участки оцениваются в 130 млн рублей.

Как пишет канал, у Бородина в поселке четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Mash утверждает, что по документам их бизнесмену подарили в 2021 году.

Ранее в Басманный суд Москвы от Бородина поступила апелляционная жалоба на арест. По версии следствия, Бородин вступил в преступный сговор с Ивановым. Они находились в приятельских отношениях, утверждают представители ведомства. Директор одной из фирм арестованного Бородина Василий Ворожбит рассказал, что недавно его работодатель ездил с Ивановым на рыбалку.

У арестованного по обвинению во взяточничестве Тимура Иванова нашли элитную недвижимость. Стало известно, что он владеет роскошным особняком в Тверской области. По данным источника, стоимость дома оценивается примерно в 2 млрд рублей. Это не единственный объект недвижимости, с которым может быть связан арестованный замглавы МО РФ.

