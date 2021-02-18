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Арестованный видеооператор ФБК отказался от адвоката и признал вину

23:37, 18 февраля 2021 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованный из-за двух твитов видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён в список иноагентов) Павел Зеленский из-за давления в следственном изоляторе признал свою вину и отказался от адвоката. Об этом заявил директор фонда Иван Жданов.

На Павла Зеленского, очевидно, оказывается какое-то давление в СИЗО. И мы действительно опасаемся за возможность его правовой защиты. Дело в том, что он письменно отказался от адвоката и полностью признал свою вину, — заявил Жданов в эфире «Навальный LIVE».

Ранее Зеленского защищал адвокат международной группы «Агора» Мансур Гильманов. По словам Жданова, ФБК направил видеооператору нового защитника и намерен разобраться с ситуацией.

Как сообщал NEWS.ru, оператора ФБК Павла Зеленского задержали 15 января. Позднее ему предъявили обвинение в призывах к экстремизму. По предварительным данным, это связано с постами фигуранта в социальных сетях, посвящённых гибели журналистки Ирины Славиной.

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