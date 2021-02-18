Арестованный видеооператор ФБК отказался от адвоката и признал вину

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В Санкт-Петербурге у подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом полицейские изъяли три элитных авто, а у предполагаемого главы банды обнальщиков и вовсе обнаружили личный самолёт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, преступная группа состояла из семи человек. Полицейские уже установили их личности. Изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 млн рублей, а также электронные носители...