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Арестованный по делу о госизмене россиянин оказался безработным

14:13, 03 декабря 2021
Арестованный по делу о госизмене россиянин оказался безработным Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россиянин Кирилл Суслов, арестованный Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, на момент избрания меры пресечения нигде не работал. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В суде уточнили, что постановление об аресте Суслова вынесено 29 ноября. В СИЗО россиянин пробудет до 29 января 2022 года.

Постановление об избрании меры пресечения россиянину не обжаловалось. Обстоятельства уголовного дела неизвестны, поскольку материалы засекречены и не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от новой сделки со следствием. Этой позиции он придерживается ещё с лета и отказывается от дачи показаний, которые могут навредить ему.

Один из его адвокатов рассказал о давлении следствия на защиту. В частности, следователь не принимает ходатайств лично, а требует отправлять их «Почтой России», забирает у адвокатов бумагу, хотя в ряде случаев её использование разрешено.

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