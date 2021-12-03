Арестованный по делу о госизмене россиянин оказался безработным

Россиянин Кирилл Суслов, арестованный Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, на момент избрания меры пресечения нигде не работал. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В суде уточнили , что постановление об аресте Суслова вынесено 29 ноября. В СИЗО россиянин пробудет до 29 января 2022 года.

Постановление об избрании меры пресечения россиянину не обжаловалось. Обстоятельства уголовного дела неизвестны, поскольку материалы засекречены и не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от новой сделки со следствием. Этой позиции он придерживается ещё с лета и отказывается от дачи показаний, которые могут навредить ему.

Один из его адвокатов рассказал о давлении следствия на защиту. В частности, следователь не принимает ходатайств лично, а требует отправлять их «Почтой России», забирает у адвокатов бумагу, хотя в ряде случаев её использование разрешено.