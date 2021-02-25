Арестованный мэр Томска Кляйн перенёс операцию на почке

https://static.news.ru/photo/513d0668-773f-11eb-b2e7-96000091f725_660.jpg Иван Кляйн Фото: admin.tomsk.ru

Обвиняемому в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве мэру Томска Ивану Кляйну сделали операцию на почке в томском НИИ онкологии.

Как рассказала РИА Новости адвокат Кляйна Марина Вихлянцева, о результатах операции говорить пока рано. В настоящее время градоначальник находится в клинике.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года, 18 ноября его временно отстранили от должности на время расследования. 11 января суд продлил ему арест до 13 марта.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении Ивана Кляйна. В этот раз речь идёт о незаконном выделении земельного участка его дочери.

Кляйна задержали во время проведения селекторного совещания. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину, писал NEWS.ru.