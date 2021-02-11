Арестованный главред «Медиазоны» пожаловался на плохое самочувствие

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, отбывающий административный арест, заявил о невыносимых условиях содержания.
Журналисты издания, которые после ареста главреда ведут его страницу в Twitter, написали, что Смирнов назвал условия в его камере «адскими».
Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо, — говорится в сообщении.
Смирнов не может читать из-за жары, недостатка освещения и плохого самочувствия, а радио в камере не работает. Журналисты добавили, что представители Общественной наблюдательной комиссии пока не осматривали камеру, в которой содержится главред «Медиазоны».
3 февраля Тверской суд арестовал Смирнова на 25 суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января. Его задержали в субботу, 30 января, накануне очередного митинга в поддержку Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном. В полиции Смирнов пробыл почти весь день, на него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
Однако на ночь в отделении его не оставили и отпустили под обязательство о явке в суд. Причиной для задержания стал ретвит Смирновым поста с шуткой о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний в твите был изображён на обложке видео штаба Навального. 4 февраля Смирнова и других арестованных отправили отбывать арест в центр временного содержания в Сахарово.
8 февраля Мосгорсуд сократил срок содержания Смирнова под стражей до 15 суток, писал NEWS.ru.