Арестованный главред «Медиазоны» пожаловался на плохое самочувствие

https://static.news.ru/photo/ecbb0d8a-6c9d-11eb-9f70-96000091f725_660.jpg Сергей Смирнов Фото: Sergey Smirnov/facebook.com

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, отбывающий административный арест, заявил о невыносимых условиях содержания.

Журналисты издания, которые после ареста главреда ведут его страницу в Twitter, написали, что Смирнов назвал условия в его камере «адскими».

Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо, — говорится в сообщении.

Смирнов не может читать из-за жары, недостатка освещения и плохого самочувствия, а радио в камере не работает. Журналисты добавили, что представители Общественной наблюдательной комиссии пока не осматривали камеру, в которой содержится главред «Медиазоны».

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3 февраля Тверской суд арестовал Смирнова на 25 суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января. Его задержали в субботу, 30 января, накануне очередного митинга в поддержку Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном. В полиции Смирнов пробыл почти весь день, на него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Однако на ночь в отделении его не оставили и отпустили под обязательство о явке в суд. Причиной для задержания стал ретвит Смирновым поста с шуткой о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний в твите был изображён на обложке видео штаба Навального. 4 февраля Смирнова и других арестованных отправили отбывать арест в центр временного содержания в Сахарово.

8 февраля Мосгорсуд сократил срок содержания Смирнова под стражей до 15 суток, писал NEWS.ru.